Сполучені Штати виділяють Україні $325 мільйонів для відновлення електромереж, $290 мільйонів на гуманітарну допомогу людям, які постраждали від російської агресії, а також понад $100 мільйонів для проведення робіт з розмінування.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції в Києві.

«Ми знову бачимо, як Путін змахує пил зі свого зимового плану дій, націленого проти українських енергетичних та електричних систем, щоби використати холод як зброю проти українського народу», – заявив Блінкен.

Він оголосив, що США виділяють $325 мільйонів на відновлення енергетичної та електричної інфраструктури України. Також США планують залучити додаткову допомогу від країн G7+ на засіданні Координаційної групи з енергетики у найближчі тижні.

«Сьогодні я також оголошую про виділення нової гуманітарної підтримки в розмірі $290 мільйонів, щоби допомогти надати життєво важливі поставки, такі як чиста вода, їжа, укриття, ліки мільйонам людей в Україні та в усьому регіоні, які були переміщені через війну Путіна», – зазначив Блінкен.

Окрім цього, США виділяють $102 мільйони для підтримки робіт із розмінування, «щоби допомогти у вилученні протипіхотних мін і боєприпасів, які Росія залишила по всій Україні».

Блінкен також нагадав, що США разом з іншими країнами G7 домовилися про забезпечення $50 мільярдів із заморожених російських активів для відновлення та оборони України. Західні країни також працюють над тим, щоб посилити тиск на країни, які підтримують російську військову машину.