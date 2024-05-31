Офіційно підтверджено, що Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, як президент Джо Байден надав дозвіл Україні використовувати американську зброю для атак на військові об'єкти на території РФ.

Про це він повідомив у п’ятницю під час пресконференції в Празі, передає “Межа”.

За отриманою інформацією, Україна звернулася до США з проханням надати дозвіл на використання зброї для захисту від російської агресії, включаючи ударну відповідь по російському війську, що зосереджується на кордоні, та атакує Україну. Президент схвалив використання зброї з цією метою.

Він підкреслив, що у майбутньому США будуть продовжувати робити те, що робили, а саме адаптуватися та коригувати зусилля по мірі необхідності на лінії фронту в Україні.

“Ми хочемо бути певними, що ми діємо обдумано й ефективно”,- наголосив Блінкен.

Нагадаємо, що Джо Байден таємно надав дозвіл Україні завдавати ударів по Росії зброєю, яку передав Вашингтон. Проте він дозволив завдавати ударів виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Що стосується завдавання ударів на великі відстані всередині Росії, політика США у цьому плані не змінилася.