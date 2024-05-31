Про це він повідомив у п’ятницю під час пресконференції в Празі, передає “Межа”.
За отриманою інформацією, Україна звернулася до США з проханням надати дозвіл на використання зброї для захисту від російської агресії, включаючи ударну відповідь по російському війську, що зосереджується на кордоні, та атакує Україну. Президент схвалив використання зброї з цією метою.
Він підкреслив, що у майбутньому США будуть продовжувати робити те, що робили, а саме адаптуватися та коригувати зусилля по мірі необхідності на лінії фронту в Україні.
“Ми хочемо бути певними, що ми діємо обдумано й ефективно”,- наголосив Блінкен.
Нагадаємо, що Джо Байден таємно надав дозвіл Україні завдавати ударів по Росії зброєю, яку передав Вашингтон. Проте він дозволив завдавати ударів виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Що стосується завдавання ударів на великі відстані всередині Росії, політика США у цьому плані не змінилася.