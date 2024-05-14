14 травня держсекретар США, Ентоні Блінкен, прибув до Києва з метою запевнити українців у своїй підтримці.

Про це повідомляють Reuters та Associated Press.

Це його перший візит до української столиці після того, як Конгрес США затвердив пакет військової допомоги для України у розмірі $61 млрд.

Блінкен, який прибув до Києва потягом рано вранці у вівторок і сподівається “послати потужний сигнал для заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже важкій ситуації”, сказав американський чиновник на умовах анонімності, їдучи з Блінкеном.

Він також зазначив, що озброєння, яке було схвалене президентом Байденом 24 квітня, вже надходить до українських Збройних сил, включаючи артилерію, ракети великої дальності та системи ППО.

Зазначається, що під час свого візиту Блінкен зустрінеться з президентом Зеленським та іншими українськими чиновниками для обговорення ситуації на передовій, ефективності нової американської допомоги, а також питань довгострокової безпеки та інших зобов’язань.