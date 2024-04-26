Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Китай утриматися від співпраці з Росією та допомозі їй у війні проти України. Вашингтон може посилити санкції проти Пекіна.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, повідомляє NBC News.

«Китай є головним постачальником верстатів, мікроелектроніки та нітроцелюлози для виробництва боєприпасів і ракетного палива, а також інших предметів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування військово-промислової бази», – зазначив Блінкен.

За його словами, така промислова база «виробляє ракети, безпілотники, танки та іншу зброю, яку Путін використовує для вторгнення в суверенну країну».

«Ця зброя використовується, щоб руйнувати електромережі й іншу цивільну інфраструктуру та вбивати дітей, жінок, чоловіків. Росії було б важко продовжувати свій напад на Україну без підтримки Китаю», – висловив думку держсекретар.

Ентоні Блінкен додав, що на зустрічах із союзниками по НАТО на початку цього місяця та з партнерами із G7 минулого тижня почув той же меседж: підживлення військово-промислової бази Росії загрожує не лише безпеці України, а й європейській безпеці загалом.