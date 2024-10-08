Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини, де мав приєднатися до програми візиту президента Джо Байдена, яка передбачала зустрічі з лідерами інших країн та участь у засіданні групи «Рамштайн».

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Сьогодні вранці Білий дім оголосив, що з урахуванням прогнозованої траєкторії, а також потужності урагану «Мілтон», президент Байден відкладає заплановану поїздку до Німеччини та Анголи», – поінформував Міллер.

Він нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен планував приєднатися до президентської делегації в Німеччині після візиту до Лаосу.

«Однак, враховуючи, що цей візит (Байдена – ред.) був відкладений, він повернеться з Лаосу до Вашингтона», – зазначив представник Держдепу.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден планував відвідати 10-12 жовтня Німеччину, де серед іншого мав взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).