Блінкен: “США ще до початку повномасштабного вторгнення тихо передали в Україну багато зброї”

«Ми передали такі речі, як "Стінгери" та "Джавеліни", які відіграли ключову роль у тому, щоб запобігти захопленню Києва Росією, окупації країни, стиранню її з карти», — повідомив держсекретар США Блінкен.

Він вважає, що лінія розмежування у війні Росії проти України “навряд чи сильно зрушиться в осяжному майбутньому”.

Відповідаючи на запитання, чи настав час закінчити війну, Блінкен сказав, що це рішення, які повинні приймати українці.

“Вони мають вирішити, яким буде їхнє майбутнє і як вони хочуть до нього дійти. Де зараз проведена лінія на карті, я думаю, суттєво не зміниться”, — сказав Блінкен.

Після цього журналіст уточнив у Блінкена, чи він має на увазі, що територіями, які зараз контролює Росія, доведеться поступитися. Блінкен відповів:

“Поступки — це не питання. Питання в тому, що лінія, з практичної точки зору, найближчим часом, ймовірно, не зміниться суттєво. Претензії України на ці території завжди залишатимуться, завжди. А питання в тому, чи знайдуть вони способи за підтримки інших повернути втрачені території”, — сказав Блінкен.

За його словами, навряд чи Путін відмовиться від своїх амбіцій.

“Якщо буде припинення вогню, то, на думку Путіна, припинення вогню, швидше за все, дасть йому час відпочити, переналаштуватися, щоб повторно атакувати в якийсь момент у майбутньому”, — додав Блінкен.