11 вересня до Києва прибули державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Про це повідомила Європейська мовна спілка.

У столиці вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями.

Як повідомляють на сайті Держдепу, сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення України у “військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі”.

Наступного дня, 12 вересня, запланована поїздка Блінкена до Польщі. Там держсекретар США зустрінеться з польськими урядовцями, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, в тому числі поглиблення оборонної і енергетичної співпраці, а також роботу двох країн як членів НАТО на підтримку оборони України.