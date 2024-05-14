Сполучені Штати, разом з багатьма іншими партнерами, рішучо налаштовані на забезпечення успіху України на полі бою. Потужна, успішна, квітуча і вільна Україна є найкращою можливою відповіддю на дії російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

“Усі ми в захваті від вашої надзвичайної міцності, витривалості, сили і вашого лідерства. Ми знаємо, що це складні часи, що нині допомога в дорозі. Дещо вже прибуло, дещо прибуває. Це матиме вплив на поточну російську агресію на полі бою. Ми сповнені рішучості разом з багатьма іншими партнерами України щодо того, аби забезпечити вам успіх на полі бою”, – сказав Блінкен.

Держсекретар США висловив рішучість своєї країни підтримувати Україну як у військовому, так і у економічному та демократичному планах.

Він наголосив, що потужна, успішна, квітуча і вільна Україна є найкращою відповіддю на дії Путіна і гарантією її майбутнього. Для США Україна є відданим партнером, і ця підтримка залишатиметься незмінною.

“Зараз є низка критичних питань, які очікуватимуть на нас упродовж місяців, і ми хочемо переконатися, що разом із багатьма іншими партнерами ми зробили ці наступні місяці успішними і дали раду викликам, які ви маєте, і подолаємо це спільно”, – зауважив очільник Держдепу.

Нагадаємо, що 14 травня держсекретар США, Ентоні Блінкен, прибув до Києва з метою запевнити українців у своїй підтримці.