Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна здатна тримати російські сили під ударом, зокрема в Криму. Також він запевнив, що Вашингтон робитиме все можливе, щоб якнайшвидше надати Києву додаткову зброю.

Про це посадовець сказав в інтерв’ю американському телеканалу CBS News у неділю, 12 травня, повідомляють CBS News.

“Я переконаний, що Україна може ефективно тримати лінію на Сході, вона може продовжувати використовувати здобуті для себе переваги в Чорному морі…, а також тримати російські сили під ударом, зокрема в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії”, — зазначив він.

Також Блінкен визнав, що багатомісячна затримка в отриманні Україною додаткової військової допомоги від Сполучених Штатів призвела до просування Росії на фронті. Втім, зазначив Блінкен, Вашингтон робитиме все можливе, щоб якнайшвидше надати Києву додаткову зброю, і “те саме роблять європейці”.

“Ми нікуди не подінемося, як і близько 50 країн, які підтримують Україну, – наголосив він. — Це (надання підтримки Україні. — ред.) триватиме. І якщо Путін думає, що він може пережити Україну, пережити її прихильників, то він помиляється”, — сказав Блінкен.