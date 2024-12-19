Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні належить ухвалити важливе рішення щодо подальшої боротьби чи ведення переговорів для досягнення припинення вогню. За його словами, адміністрація Байдена прагне забезпечити Україні найсильніші позиції для укладення найкращої угоди, якщо переговори стануть необхідними.

Про це він сказав в інтерв’ю MSNBC.

“Українці повинні прийняти фундаментальні рішення щодо продовження боротьби або переговорів та спроби довести це до припинення вогню“, — зазначив Блінкен, підкресливши важливість наявності міцних позицій для переговорів.

Він також зауважив, що питання готовності Росії до переговорів є ключовим. Блінкен підкреслив, що США прагнуть зміцнити позиції України на полі бою, забезпечуючи її необхідними ресурсами та підтримуючи максимальний тиск на Росію.

Блінкен наголосив, коли справа дійде до припинення вогню, це має бути на справедливих умовах, з довготривалою перспективою. США не можуть дозволити Росії переозброїтися та знову напасти.

Блінкен також підкреслив важливість підтримки України на шляху до успіху як незалежної держави та зауважив, що Путін зазнав невдачі у своїх спробах стерти Україну з карти світу.