Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав грузинську владу провести повне розслідування ймовірних порушень на парламентських виборах у Грузії, що відбулися 26 жовтня.

Про це йдеться у заяві на сайті Державного департаменту США.

Блінкен зазначив, що у 2024 році міжнародні та місцеві спостерігачі звернули увагу на передвиборчу атмосферу, що характеризувалася нецільовим використанням державних ресурсів правлячою партією, підкупом голосів і залякуванням виборців. Це створило нерівні умови та підірвало довіру громадськості й міжнародної спільноти до можливості справедливого виборчого результату.

Він зазначив, що хоча день виборів загалом пройшов мирно, все ж спостерігалися порушення та насильство, що викликали занепокоєння.

США закликають політичних лідерів країни виправити недоліки у виборчому процесі.

“Міжнародні спостерігачі не визнали результат вільним і справедливим. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємось до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов’язані з виборами“, — йдеться у заяві американського Блінкена.

Блінкен також зазначив, що Вашингтон закликає політичних лідерів Грузії “дотримуватися верховенства права, скасувати закони, що обмежують основні свободи, та спільно працювати над усуненням недоліків у виборчому процесі”.

“Цілі Грузії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, закріплені в конституції країни, вимагають, щоб уряд поважав права членів громадянського суспільства та основні свободи всіх громадян Грузії”, — підкреслив американський чиновник.