Про це у соцмережі X написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Ми відвідали одне з виробництв безпілотників. Історичний візит для нашої команди та українських виробників оборонних технологій.

Делегація (США − ред.) побачила, як створюються українські інновації − FPV дрони та ударні коптери”, — написав він.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть додаткові 2 мільярди доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду.

Основною метою цього фонду буде підтримка розвитку українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) та фінансування закупівлі зброї для зміцнення обороноздатності України.

  • США виділяють додаткові $2 мільярди на військову підтримку України, — Блінкен
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав українців до мобілізації, сказавши, що “військовим потрібно відпочити”
  • Блінкен прибув з візитом до Києва на тлі нового наступу Росії