Під час свого візиту в Україну держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав одне з місць, де виготовляють українські безпілотники.

Про це у соцмережі X написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Ми відвідали одне з виробництв безпілотників. Історичний візит для нашої команди та українських виробників оборонних технологій. Делегація (США − ред.) побачила, як створюються українські інновації − FPV дрони та ударні коптери”, — написав він.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США нададуть додаткові 2 мільярди доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду.

Основною метою цього фонду буде підтримка розвитку українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) та фінансування закупівлі зброї для зміцнення обороноздатності України.