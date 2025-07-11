Богдан Буткевич про мобілізацію та службу в Силах Оборони України

Як повідомляє сторінка Богдана Буткевича у Facebook

Блогер Богдан Буткевич вперше висловився про свою мобілізацію. Його дружина, Марина Данилюк-Ярмолаєва, раніше зазначала, що причиною мобілізації стали його критичні висловлювання на адресу влади. Про це сам Буткевич повідомив у своєму Facebook.

Він поділився, що розпочинає курс базової підготовки військовослужбовця (БЗВП) в одному з навчальних центрів.

“А далі буду мати за честь продовжити службу в лавах Сил Оборони. Де саме – поки не розголошую, адже можуть бути зміни. Повідомлю про своє місце несення служби – якщо буде дозвіл керівництва, само собою.” – Богдан Буткевич

Блогер також підкреслив, що не коментуватиме “свою співпрацю з певними структурами Сил оборони до мобілізації”, хоча, за його словами, має документи з печатками.

Раніше його дружина стверджувала, що Буткевич “позаштатно” працював для Головного управління розвідки (ГУР). Проте в самому ГУР спростували цю інформацію, заявивши, що Богдан Буткевич не був і не є співробітником управління.

Речник Командування Сухопутних військ Віталій Саранцев у коментарі зазначив, що Буткевич служитиме в тиловій частині.

“Сухопутні війська (які над ТЦК) не володіють інформацією про взаємодію Буткевича з ГУР.” – Віталій Саранцев

Крім того, речник повідомив, що раніше Богдан Буткевич мав статус обмежено придатного до служби, але нова військово-лікарська комісія у квітні 2025 року визнала його придатним до військової служби. Наразі він проходить базову підготовку у навчальному центрі для осіб з таким статусом.