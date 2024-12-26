Сьогодні, 25 грудня, в Україні стартувало онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Офіційний час початку виборів було встановлено на 9:00 за київським часом. Проте ситуація набула несподіваного розголосу через заяву відомого блогера Романа Кравця, відомого під псевдонімом Джокер, який повідомив про участь у голосуванні ще до його початку.

У своєму Telegram-каналі “Джокер” Роман Кравець опублікував повідомлення о 8:36, стверджуючи, що вже проголосував за одну з кандидаток — Дану Ярову. Для підтвердження він додав скріншот із системи голосування. Однак цей допис викликав обурення та підозри серед громадськості, оскільки за офіційним графіком голосування не могло початися раніше зазначеного часу.

Про Джокера Hromadske випустило розслідування де заявили, що сам Роман стверджує про свою близькість до Давіда Арахамії та голови СБУ Василя Малюка.

Громадська діячка Альона Яхно звернула увагу на цю проблему та зазначила, що сайт для голосування не працював належним чином

“Сайт лежить, проголосувати за Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони не можна”, – зазначила вона.

Інший активіст, Юрій Богданов, розкритикував дії Джокера, підкреслюючи, що подібні заяви можуть серйозно нашкодити репутації виборчого процесу.

“Він пише допис о 8:36 по Києву. І прикріплює скрін, що проголосував. Проблема тільки в тому, що голосування з 9:00. Тут два варіанти: або це фейк, і Джокер дискредитує самі вибори, або у нас дійсно великі проблеми”, – додав активіст.

Богданов також закликав Службу безпеки України та інші правоохоронні органи перевірити цей інцидент, зазначивши, що такі дії можуть бути частиною спроби дискредитувати вибори. Він не виключив, що це може свідчити про технічні або організаційні порушення в роботі платформи для голосування.

Окрім цього, технічні проблеми із сайтом для голосування викликали додаткові запитання. Платформа була недоступною для багатьох користувачів протягом значного часу, що могло вплинути на рівність умов для кандидатів.