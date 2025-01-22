Блогер та волонтер Ігор Лаченков, відомий як Лачен, заявив, що протягом трьох років своєї медійної діяльності отримав численні погрози.

Про це він розповів у своїх соцмережах.

Лаченков зазначив, що на деякі з них вже ефективно відреагували правоохоронні органи.

“Коли ти пишеш правду про чортів і завдяки розголосу змушуєш систему щось робити — потім прилітає не системі, а мені”, — написав Лаченков.

Блогер розповів, що погрози приходять у вигляді дзвінків з невідомих номерів, повідомлень у секретних чатах Telegram та усних погроз.

Він також зазначив, що для інформаційних атак на нього використовують “місцевих божевільних”, які вигадують “маячню” та “джинсу” в Telegram-каналах і ЗМІ, а також ботоферми.

“Чи готовий був я до цього у свої 25 років? Звісно, ні. Такий тиск важко витримати навіть людям, які працюють у медіа та громадському секторі вже десятки років”, — поділився волонтер.

У коментарі Інституту масової інформації Лаченков повідомив, що погрози він отримував через свої публікації, в яких висвітлював питання щодо родини Гринкевичів, колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, заборону реклами казино, журналістки проросійського видання “Страна” Світлани Крюкової, а також народних депутатів Миколи Тищенка та Юрія Бойка.

Він також повідомив, що хоча правоохоронці не змогли встановити осіб, які стоять за анонімними погрозами, вони завжди намагалися допомогти. Лаченков також отримував погрози від росіян через висвітлення подій в Україні.