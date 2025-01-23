Американський блогер і подкастер Лекс Фрідман, відомий своїм інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, оголосив про намір відвідати Росію для запису інтерв’ю з Володимиром Путіним.

Про це Фрідман заявив під час подкасту з Джо Роганом.

За словами Фрідмана, він усвідомлює ризики такого кроку, але вважає це своїм внеском у досягнення миру. Точні терміни його візиту до Росії поки що не уточнені.

Блогер також згадав, що раніше критикував висловлювання Зеленського щодо Путіна. Він назвав їх «грубими» та такими, що «не сприяють досягненню мирної угоди». Фрідман вважає, що президент України має ставитися до глави РФ «з повагою», якщо хоче домовитися про мир.

Нагадаємо, Лекс Фрідман домовився про інтерв’ю із Зеленським через соцмережу X. Під час розмови використовувалися українська, англійська та російська мови. Блогер пояснив, що намагався говорити з президентом російською, щоб зменшити його дискомфорт через необхідність перекладу.

Фрідман також пропонував провести інтерв’ю виключно російською, називаючи це «подарунком для всіх сторін». Однак цей підхід викликав неоднозначну реакцію серед аудиторії.