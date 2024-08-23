Фото з тату можна побачити на сторінці дівчини в Instagram.
Інцидент стався на вулиці Дерибасівській у центрі Одеси. Юлія звернулася до музикантів з проханням не виконувати пісні Віктора Цоя, аргументуючи це тим, що в умовах війни використання російської мови є недоречним.
Водночас Юлія Карабаджак, яка активно виступає проти використання російської мови в умовах сьогодення, має на своєму тілі татуювання саме цією мовою, яке вона часто демонструє у своїх соціальних мережах.
Текст татуювання: “Другой жизни не будет” (Іншого життя не буде – рос.).
Зазначимо, що це не перший випадок, коли блогерка намагається привернути увагу до мовного питання. У червні в Одесі її попросили залишити захід, де організатори спілкувалися російською мовою. Карабаджак поскаржилася мовному омбудсмену, внаслідок чого організатори змушені були вибачитися перед нею.