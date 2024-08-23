В Одесі блогерка Юлія Карабаджак опинилася в черговому скандалі після того, як зробила зауваження вуличним музикантам за спів пісень російською мовою, зокрема композицій Віктора Цоя, та вимагала припинити їх виконання. Примітно, що сама активістка, яка виступає проти "мови окупанта", має татуювання російською.

Фото з тату можна побачити на сторінці дівчини в Instagram.

Інцидент стався на вулиці Дерибасівській у центрі Одеси. Юлія звернулася до музикантів з проханням не виконувати пісні Віктора Цоя, аргументуючи це тим, що в умовах війни використання російської мови є недоречним.

Проте музиканти відмовилися виконати вимогу блогерки.

Водночас Юлія Карабаджак, яка активно виступає проти використання російської мови в умовах сьогодення, має на своєму тілі татуювання саме цією мовою, яке вона часто демонструє у своїх соціальних мережах.

Текст татуювання: “Другой жизни не будет” (Іншого життя не буде – рос.).

Зазначимо, що це не перший випадок, коли блогерка намагається привернути увагу до мовного питання. У червні в Одесі її попросили залишити захід, де організатори спілкувалися російською мовою. Карабаджак поскаржилася мовному омбудсмену, внаслідок чого організатори змушені були вибачитися перед нею.