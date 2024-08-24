В Одесі блогерка Юлія Карабаджак потрапила в скандал через зауваження вуличним музикантам, які виконували російськомовні пісні, зокрема Віктора Цоя. Незважаючи на її позицію проти "мови окупанта", у неї є татуювання російською, яке вона тепер планує зняти.

Про це Межа писала раніше.

В Одесі блогерка Юлія Карабаджак потрапила в скандал, зробивши зауваження вуличним музикантам, які виконували пісні російською мовою, зокрема Віктора Цоя. Вона вимагала припинити їх виконання, аргументуючи це недоречністю використання російської мови під час війни.

Проте музиканти відмовилися виконати її вимогу. Цікаво, що сама Карабаджак, яка виступає проти “мови окупанта”, має татуювання російською мовою, яке демонструє у своїх соцмережах.

Текст татуювання: “Другой жизни не будет” (Іншого життя не буде – рос.).

Цього разу блогерка опублікувала, що те саме тату вона йде зводити. Про це вона розповіла на власній сторінці в Instagram.

Блогерка не вперше піднімає мовне питання, зокрема, у червні в Одесі її попросили покинути захід, де спілкувалися російською. Вона звернулася до мовного омбудсмена, що призвело до вибачень від організаторів.