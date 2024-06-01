Відома українська блогерка Юля Верба, яка має понад 1,4 мільйони фоловерів у Instagram, вагітна первістком.

Про це вона заявила в соцмережі, поділившись ніжними світлинами із коханим.

“Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати”, – підписала допис Юлія.

Коментатори щиро привітали блогерку-мільйонницю з такою чудовою новиною:

Це малятко буде неймовірно щасливе з такими батьками.

Я приємному шоці. Вітаююю!

Як тобі личить вагітність!

Сам допис вочевидь здивував шанувальників Верби та зібрав буквально за годину майже 156 тисяч лайків.