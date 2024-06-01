Про це вона заявила в соцмережі, поділившись ніжними світлинами із коханим.
“Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати”, – підписала допис Юлія.
Коментатори щиро привітали блогерку-мільйонницю з такою чудовою новиною:
- Це малятко буде неймовірно щасливе з такими батьками.
- Я приємному шоці. Вітаююю!
- Як тобі личить вагітність!
Сам допис вочевидь здивував шанувальників Верби та зібрав буквально за годину майже 156 тисяч лайків.
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