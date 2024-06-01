Про це вона заявила в соцмережі, поділившись ніжними світлинами із коханим.

“Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати”, – підписала допис Юлія. 

Коментатори щиро привітали блогерку-мільйонницю з такою чудовою новиною:

  • Це малятко буде неймовірно щасливе з такими батьками. 
  • Я приємному шоці. Вітаююю!
  • Як тобі личить вагітність!

Сам допис вочевидь здивував шанувальників Верби та зібрав буквально за годину майже 156 тисяч лайків. 

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