Китайські офіційні особи обговорюють можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску у разі, якщо компанія не зможе уникнути ймовірної заборони у США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Згідно з інформацією, китайська влада надає перевагу збереженню контролю над TikTok материнською компанією Bytedance. Водночас компанія оскаржує потенційну заборону у Верховному суді США.

Одним із розглянутих сценаріїв є передача американських операцій TikTok платформі X, що належить Маску, з подальшим спільним управлінням. Однак переговори перебувають на початковій стадії, і остаточного рішення поки не ухвалено.

На даний момент TikTok, Ілон Маск і платформа X утримуються від коментарів щодо ситуації. Державні органи Китаю, які можуть вплинути на майбутнє TikTok, також не надали офіційних заяв.

Минулого тижня Верховний суд США підтримав закон, який може змусити компанію продати американський підрозділ TikTok або заборонити його використання в країні. Це пов’язано з питаннями національної безпеки, які виникають через зв’язки TikTok із Китаєм. Остаточне рішення очікується до 19 січня.