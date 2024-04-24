Франція пропонує Євросоюзу запровадити новий режим санкцій, спрямований проти російської дезінформації та операцій втручання у вибори по всьому світу у 2024 році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт відповідного документу.

Пропозиція, яку підтримують Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди та Польща, дозволить ЄС посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до спонсорованої Росією дестабілізуючої діяльності в усьому світі.

«Дестабілізуюча діяльність, яку здійснюють пов’язані з Росією суб’єкти, також посилилася скрізь у Європі, оскільки російський режим вжив заходів, щоб підірвати демократію, стабільність і верховенство права за допомогою різних гібридних інструментів», – йдеться в документі.

Напередодні виборів до Європарламенту у червні ЄС зробив своїм пріоритетом боротьбу зі зростаючою хвилею російської дезінформації, яка має на меті розділити союзників з таких питань як підтримка України, і зіпсувати відносини з країнами так званого Глобального Півдня.

Країни G7 також готують спільні дії, щоб боротися з маніпулюванням інформацією та втручанням, приділяючи особливу увагу виборам, які відбудуться цього року.