Недостатня кількість російських солдатів для участі у війні з Україною може спонукати військове керівництво РФ прийняти непопулярне рішення, а саме - оголосити нову хвилю мобілізації.

Про це повідомляє Bloomberg.

Збройні сили РФ не отримують достатньо нових солдатів, щоб перекрити втрати на передовій, які є найвищими з початку вторгнення в лютому 2022 року. Про це виданню повідомили три анонімні джерела, близькі до Кремля та Міністерства оборони Росії, які побажали не називати своїх імен. За їх словами, регіональні чиновники зараз не виконують у середньому понад третину своїх квот за набором.

Така ситуація може змусити Росію розглянути нову мобілізацію. За інформацією неназваного джерела, Путін може оголосити новий призов вже наприкінці цього року.

“Приголомшливе військове вторгнення України в західну Курську область Росії, яке не зустріло жодного опору, підкреслило проблеми, з якими стикається Кремль”, — пише видання.

За словами анонімного джерела, знайомого із ситуацією, масштаб російських втрат і недостатній рівень заміщення дедалі більше ускладнюють підтримку поточної стратегії повільного поступу в Україні. Вже більше не йде жодних розмов про захоплення Києва та інших міст, оскільки Росія не має людей, сказав виданню анонім.

На цей момент, згідно із повідомленням Президента України Володимира Зеленського, українські війська контролюють 1000 кв. км російської території, і наступальні операції продовжуються.