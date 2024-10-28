Російський газовий термінал Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями, призупинив свою роботу з виробництва зрідженого природного газу. Це сталося через обмеження, пов'язані із західними санкціями, які значно ускладнюють доставку та продаж продукції.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Завод Arctic LNG 2, що розташований поблизу Північного полярного кола, призупинив зрідження природного газу під впливом західних санкцій.

Джерела повідомляють, що комерційне виробництво зрідженого газу було зупинено через надмірне накопичення запасів, адже завод не має змоги вільно відвантажувати продукцію.

Цей об’єкт підпав під кілька хвиль санкцій США та їхніх союзників, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Обмеження, зокрема, унеможливили доступ Arctic LNG 2 до спеціальних криголамних танкерів, побудованих у Південній Кореї, і зробили потенційних покупців нерішучими.

Через вимушену зупинку виробництво на газовому родовищі, яке забезпечує сировину для Arctic LNG 2, у жовтні знизилося до 5,3 млн кубічних метрів на день — менш ніж половина середнього обсягу виробництва у вересні, який становив 12,1 млн кубічних метрів.

З моменту запуску в серпні Arctic LNG 2 здійснив вісім відправлень зрідженого газу за допомогою звичайних газовозів, однак, за даними, всі партії досі не знайшли покупця.

Санкції також ускладнили транспортування зрідженого газу з середини жовтня, коли Росія заборонила проходження звичайних суден через східні арктичні води через несподівано суворі льодові умови. Внаслідок цього Arctic LNG 2 обмежений у варіантах доставки, поки морський шлях не відкриється для звичайних суден наступного літа.

Завод Arctic LNG 2 має річну проєктну потужність 19,8 млн тонн, проте наразі працює лише одна виробнича лінія з потужністю 6,6 млн тонн на рік.