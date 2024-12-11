Росія, ймовірно, готується до запуску нової балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" по території України в найближчі дні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на посадову особу, яка побажала залишитися анонімною.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін має у своєму розпорядженні обмежену кількість таких ракет, оскільки вони є експериментальними. «Орєшнік» оснащений меншою бойовою частиною, ніж інші ракети, які Росія вже використовувала для атак на українські міста.

“Ця зброя не змінить хід війни”, – заявив американський посадовець, коментуючи ситуацію.

За попередніми даними, вперше цю ракету було застосовано минулого місяця під час удару по Дніпру. Тоді атака стала відповіддю Москви на дозвіл США використовувати Україні американську зброю для ударів по території Росії.

Після цього Володимир Путін зробив заяву, в якій попередив про можливість застосування “Орєшніка” по “центрів ухвалення рішень” у Києві та об’єктів військово-промислового комплексу України.

“Росія готова відповідати на західну підтримку України рішучими діями”, – заявили у Міноборони РФ.

Крім того, російське військове командування повідомило про можливу відповідь на нещодавній удар по авіабазі, у якому, за їх твердженням, були використані шість ракет американського виробництва.