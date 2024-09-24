У 2025 році Росія планує виділити на оборону рекордні 13,2 трлн рублів (142 млрд доларів), тобто 6,2% від власного валового внутрішнього продукту. Це на 3,6 трлн рублів більше, ніж виділяли у 2024 році.

Про це пише Bloomberg, який ознайомився з трирічним планом російського бюджету.

Загалом на 2025 рік 40% бюджетних видатків РФ спрямують на національну оборону і внутрішню безпеку. Це більше, ніж сукупні витрати на освіту, охорону здоров’я, соціальну політику та національну економіку.

Однак упродовж наступних років видатки на оборону мають зменшитися: у 2026-му вони становитимуть 5,6% від ВВП, а у 2027-му — 5,1%.

Bloomberg пише, що таємні витрати на засекречені або невизначені статті можуть зрости до 12,9 трлн рублів у 2025 році з початково запланованих 11,1 трлн цього року, що становитиме приблизно 30% від загальних бюджетних витрат.