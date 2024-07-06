Після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через його поїздку до Москви, Будапешт раптово скасував візит міністерки закордонних справ Німеччини.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в Берліні.

Зазначається, що зустріч угорського прем’єра з російським диктатором Володимиром Путіним в рамках так званої мирної місії викликала засудження з боку Шольца та інших лідерів Європейського Союзу, які заявили, що Орбан не мав мандату представляти ЄС.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою в Будапешті в понеділок для переговорів, однак уряд Угорщини, на подив німецької сторони, неочікувано скасував зустріч у п’ятницю ввечері.

За словами джерела видання, на тлі позаштатної поїздки Орбана до Росії серйозна та чесна дискусія між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою.

Раніше Шольц сказав журналістам, що Орбан не повідомляв його заздалегідь про свої плани поїздки.

“У питаннях зовнішньої політики Європейську раду представляє Шарль Мішель, а не Угорщина”, – сказав Шольц і додав, що ЄС підтримує Україну, засуджує вторгнення Росії та переконаний, що війна не має закінчитися перемогою Москви.