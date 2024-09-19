Президент Володимир Зеленський має зустрітися з кандидаткою у лідери США від демократів Камалою Гарріс у Вашингтоні наступного тижня.

Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників.

Співрозмовники видання зазначили, що ця зустріч є частиною зусиль Гарріс щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.

Демократка підтримує політику чинного американського президента Джо Байдена щодо непохитної допомоги Україні у протистоянні російській агресії, зауважило видання.

Як відомо, Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня.

Також повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що наступного тижня може зустрітися із Зеленським.