Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників.
Співрозмовники видання зазначили, що ця зустріч є частиною зусиль Гарріс щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.
Демократка підтримує політику чинного американського президента Джо Байдена щодо непохитної допомоги Україні у протистоянні російській агресії, зауважило видання.
Як відомо, Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня.
Також повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що наступного тижня може зустрітися із Зеленським.