Сезон цвітіння ірисів та півоній у Львівському ботанічному саду

Як повідомили на Facebook-сторінці Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка

У Львівському національному університеті імені Івана Франка стартував сезон цвітіння ірисів та трав’янистих півоній. Мешканці Львова та туристи мають чудову можливість насолодитися красою цих квітів та відпочити на свіжому повітрі.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційній сторінці Ботанічного саду у Facebook, у колекції саду представлено понад 360 сортів високих борідкових ірисів та більше 160 сортів трав’янистих півоній.

“Друзі, ми нарешті дочекалися цвітіння ірисів та півоній, а тому щиро запрошуємо Вас помилуватися цією красою. Варто поспішати, бо неймовірна спека у Львові, на жаль, не сприяє тривалому цвітінню цих рослин. Звісно, родзинками наших колекцій є сорти української селекції. Вони – чарівні, бо свої, рідні.” – Ботанічний сад

Ботанічний сад відкритий з 10:00 до 18:00 чотири дні на тиждень: у вівторок, середу, четвер та неділю. Вартість вхідного квитка становить 100 гривень, а квиток, що надає доступ до оранжереї, коштує 140 гривень.

Для учнів та студентів діють пільгові ціни: 70 гривень за вхід та 100 гривень з доступом до оранжереї. Екскурсії можна замовити за додаткову плату у 720 гривень, їх потрібно бронювати заздалегідь. Оплата здійснюється на місці через банківський термінал.

Діти дошкільного віку, діти-сироти, військовослужбовці строкової служби, учасники бойових дій, а також особи з інвалідністю І та ІІ групи мають право на безкоштовний вхід.