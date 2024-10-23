Україна вже отримала близько 1,1 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду у рамках програми підтримки, що спрямована на допомогу країні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму “Telegram”.

“Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру. Цей транш ми отримали завдяки успішному п’ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд.”, – написав прем’єр.ʼʼ

Нагадаємо, що програма розширеного фінансування (EFF) – це програма МВФ, яка спрямована на підтримку України в умовах війни та допомагає стабілізувати економіку, відновити фінансову стійкість та забезпечити продовження реформ.

МВФ виділяє кошти Україні для покриття невійськових видатків.