Близько 10% раніше обмежено придатних зараз визнаються непридатними до служби

Серед раніше обмежено придатних менш ніж 10% громадян — непридатні до військової служби.

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач під час брифінгу в “Укрінформі”.

Після того, як із законодавства прибрали термін “обмежено придатний”, усі військовослужбовці протягом 9 місяців (до 4 лютого 2025 року) за відповідним планом, який складений командуванням Медичних сил, проходять переобстеження.

“Всі обмежено придатні будуть або придатні до проходження військової служби, або придатні для проходження військової служби у визначених місцях, таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК, або взагалі будуть непридатними для проходження військової служби і надалі будуть звільнені з неї”, — пояснив Горбач.

Він додав, що зі всіх обмежено придатних дуже мала частка — а це менш як 10% — визначається непридатними під час проходження служби.

“Приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних і придатних у визначених військових частинах”, — повідомив Горбач.