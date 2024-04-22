в Харківській області до ста населених пунктів залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів, які розпочалися з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив в. о. генерального директора АТ “Харківобленерго” В’ячеслав Кравцов.

“Унаслідок бойових дій та обстрілів від початку війни було знеструмлено 500 населених пунктів. У багатьох із них електричні мережі були зруйновані на 80-90%. Щойно дозволила безпекова ситуація, наші фахівці розпочали відновлювальні роботи. Наразі без світла залишається до сотні населених пунктів”, — сказав він.

Він зазначив, що знеструмлені населені пункти переважно знаходяться в зоні активних бойових дій або піддаються регулярним ракетним та артилерійським обстрілам.

Кравцов також відзначив, що тисячі енергетичних об’єктів отримали пошкодження внаслідок обстрілів і бойових дій, а сотні одиниць автотранспортної спецтехніки були знищені або пошкоджені.

Він підкреслив, що виконання ремонтних робіт у звільнених населених пунктах і місцях з активною воєнною діяльністю ускладнюється не лише технічними можливостями, але і значними обсягами мінування.

“Завдяки самовідданій праці піротехніків із замінованих понад 9,3 тис. км трас ліній електропередачі саперам вдалося пройти близько 2 тис. км. На регулярній основі з нами щодня працюють сапери та спецтехніка. Хочу подякувати цим мужнім людям за допомогу і співпрацю”, — наголосив голова “Харківобленерго”.

Також він сказав, що за час війни троє працівників обленерго загинули, ще 12 дістали поранень, і додав, що доводиться платити високу ціну, щоб кожен міг вільно користуватися електрикою.