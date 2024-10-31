Він повідомив про це під час час розмови з керівниками територіальних громад Закарпатської області.
“Не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти. Відповідні країни та їхні лідери хочуть, щоб лишилися ті українці, які там працюють. Водночас вони шукають способи, як змусити повернутися в Україну тих українців, які не працюють. Це також факт. Наприклад, в Німеччині сьогодні понад 1,1 млн українців, з них мінімум 300 тисяч ніде не працюють, навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Таких людей багато в усій Європі”, – заявив президент.
Президент зазначив, що значна частина українців повернеться додому, оскільки соціальні виплати та підтримка за кордоном згодом припиняться.
Він підкреслив, що це станеться не через дії України, а через рішення інших країн, які з часом зупинять допомогу українцям після відповідної підтримки з боку їхніх суспільств.
Також він зауважив, що є відсоток громадян, які чекають завершення війни, щоб повернутися додому.