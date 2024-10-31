Президент України Володимир Зеленський заявив, що 300 тисяч українців у ФРН не працюють та не шукають роботу. Він вважає, що коли Німеччина припинить надавати соціальну допомогу, ці українці будуть змушені повернутися до України.

Він повідомив про це під час час розмови з керівниками територіальних громад Закарпатської області.

“Не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти. Відповідні країни та їхні лідери хочуть, щоб лишилися ті українці, які там працюють. Водночас вони шукають способи, як змусити повернутися в Україну тих українців, які не працюють. Це також факт. Наприклад, в Німеччині сьогодні понад 1,1 млн українців, з них мінімум 300 тисяч ніде не працюють, навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Таких людей багато в усій Європі”, – заявив президент.

Президент зазначив, що значна частина українців повернеться додому, оскільки соціальні виплати та підтримка за кордоном згодом припиняться.

Він підкреслив, що це станеться не через дії України, а через рішення інших країн, які з часом зупинять допомогу українцям після відповідної підтримки з боку їхніх суспільств.

Також він зауважив, що є відсоток громадян, які чекають завершення війни, щоб повернутися додому.