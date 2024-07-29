Станом на кінець липня з місць відбування покарання на фронт вирушили 3823 засуджених громадян.

Про це повідомила народний депутат, голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

За її словами, коли ухвалювали відповідне законодавство, то розраховували від 5 до 10 тисяч людей, які можуть відправитися з в’язниць на фронт. Відтак станом 29 липня ця цифра сягнула 3823 засуджених.

“Ми очікуємо, що їх буде більше, оскільки захист держави потребує більшої кількості людей”, – зазначила депутатка.

Шуляк також додала, що депутатському корпусу необхідно ще раз переглянути процедуру, що дозволяє мобілізуватися тим, хто очікує на вирок суду в слідчих ізоляторах.

“Можливо, треба прибрати певні бюрократичні перепони, щоб ця процедура була не такою повільною, і надати більше можливостей особам, які перебувають у СІЗО, долучатися до захисту Батьківщини”, – підкреслила вона.