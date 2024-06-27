Про це повідомили у МВС.
«Жахлива реальність Торецької громади — це безперервні обстріли, вибухи, земля, що дрижить під ногами, цілі квартали, перетворені на руїни. Щодня гинуть і отримують поранення люди. Попри все, підрозділи системи МВС продовжують допомагати людям», — мовиться у повідомленні.
Водночас правоохоронці вкотре нагадують і закликають:
«Пам’ятайте: евакуація рятує життя. Щоб евакуюватися зверніться до місцевих органів влади, рятувальних служб, поліції».
Російські загарбники активізували атаки по Торецькій громаді. Щоденно вона витримує, зокрема, 10-15 авіаударів, тому залишатися там небезпечно.
25 червня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглядали питання посилення заходів з евакуації з Торецької громади.
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