Про це повідомили у МВС.

«Жахлива реальність Торецької громади — це безперервні обстріли, вибухи, земля, що дрижить під ногами, цілі квартали, перетворені на руїни. Щодня гинуть і отримують поранення люди. Попри все, підрозділи системи МВС продовжують допомагати людям», — мовиться у повідомленні.

Водночас правоохоронці вкотре нагадують і закликають:

«Пам’ятайте: евакуація рятує життя. Щоб евакуюватися зверніться до місцевих органів влади, рятувальних служб, поліції».

Російські загарбники активізували атаки по Торецькій громаді. Щоденно вона витримує, зокрема, 10-15 авіаударів, тому залишатися там небезпечно.

25 червня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглядали питання посилення заходів з евакуації з Торецької громади.