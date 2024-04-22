Протягом 2023 року правоохоронці вилучили близько 5500 одиниць вогнепальної зброї у громадян.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час включення в етер «Єдиних новин».

«Це робота, яку всі правоохоронні органи проводять щоденно, щогодинно, і вночі в тому числі. І цей випадок (вбивство поліцейського на Вінниччині) показує, що який би не був мотив цих громадян, вони порушили закон і мають відповісти», — наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що 20 квітня стався розстріл поліцейських на Вінниччині.

Очільник МВС зазначив, що кожен такий випадок змушує переглядати протоколи реагування, що стосується як Державної служби з надзвичайних ситуацій, так і Національної поліції.

«На жаль, саме життя та здоров’я наших працівників, наших рятувальників та поліцейських забирає війна. Ми кров’ю пишемо ці інструкції. Як би це страшно не звучало, але ми маємо реагувати на будь-які помилки, які були, можливо, допущені перед цим. Адже ці помилки, і ці неточності в цих інструкціях, можуть призводити до втрати наших працівників», — додав Клименко.