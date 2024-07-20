Про це повідомляє Суспільне.

Люди зібралися на сходинках із плакатами та зображеннями історичних будинків, знищених під час того, як Віталій Кличко обіймає посаду мера Києва. Люди скандували: “Досить нищити наше місто”, “Досить руйнувати Київ”, “Коли ми почнемо обирати спадщину, а не Тургенєва”, “Ні свавіллю Київради”, “Новий мурашник не наблизить перемогу”, “Кличко — русня”, “Кличко-замудовник”, “Мене вбив Тургенєв”.

Серед організаторів — простір “Цегла”, ГО “Екопарк Осокорки”, “Мапа реновації” тощо.

Після акції мітингарі вирушили до знищеної пам’ятки на Кониського, 22.

Нагадаємо, що у столиці незаконно знесли історичну пам’ятку, побудовану наприкінці XIX століття – садибу Зеленських, що по вулиці Олександра Кониського. Поліція розслідує кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 КК України “Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини”.