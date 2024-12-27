BMW оголосила про завершення виробництва своєї флагманської моделі M8 Coupe на початку 2025 року. Згідно з останнім дилерським бюлетенем, модель не отримає версії модельного року 2026, і нові замовлення більше не приймаються.

Про це повідомляє BMWBlog.

BMW планує виконати вже підтверджені замовлення на M8 Coupe в найближчі тижні, після чого виробництво цієї моделі буде припинено, і вона буде знята з конфігуратора на офіційному сайті компанії.

M8 Coupe, оснащений двотурбінним 4,4-літровим V8, що видає 617 кінських сил, не зміг завоювати широку аудиторію через свою високу стартову ціну близько 138 500 доларів.

Виявилося, що M8 Coupe конкурував не лише з Porsche 911, Maserati GranTurismo і Mercedes-AMG GT, а й з седаном BMW M5 попереднього покоління, який мав такий самий двигун, але коштував дешевше.

Поки модель M8 Coupe знімається з виробництва, кабріолет M8 та M8 Gran Coupé залишатимуться доступними на певний час. Однак майбутнє лінійки 8 Series залишається невизначеним, і нові моделі, ймовірно, не з’являться до 2029-2030 років.

Це рішення відображає загальні тенденції на ринку розкішних автомобілів, де великі купе зіштовхуються зі зниженням популярності.