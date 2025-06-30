Аварія човна з мігрантами біля Лампедузи та нова міграційна політика ЄС

Про це повідомив речник Міжнародної організації з міграції (МОМ) Флавіо Ді Джакомо, передає Reuters.

В результаті аварії човна з мігрантами поблизу італійського острова Лампедуза загинула щонайменше одна жінка, а двоє людей зникли безвісти. Врятувати вдалося 87 осіб. Про це повідомив представник Міжнародної організації з міграції (МОМ) Флавіо Ді Джакомо, згідно з інформацією Reuters.

Ді Джакомо зазначив, що човен, який вирушив з Тунісу, був металевим і вразливим, що призвело до його руйнування під час подорожі. Спочатку мігрантів підібрав рибальський човен з Тунісу, а згодом їх врятувала італійська берегова охорона. Людей доставили на Лампедузу близько четвертої години ранку за місцевим часом.

Крім того, ще одна група з приблизно 80 мігрантів, серед яких були діти та кілька вагітних жінок, також прибула на Лампедузу тієї ж ночі після “драматичної” переправи з Лівії в умовах сильного шторму.

Згідно з даними організації, з 2014 року на центральному середземноморському маршруті між Північною Африкою та Італією загинули або зникли безвісти понад 25 тисяч мігрантів. Лише в цьому році зафіксовано щонайменше 542 таких випадки.

На фоні постійних воєнних конфліктів та економічної нестабільності все більше жителів Близького Сходу та країн Африки намагаються потрапити до Європи. Багато з них намагаються нелегально перетнути кордон ЄС через море та сусідні країни. Найбільше шукачів кращого життя оселилося в Німеччині, Франції, Італії та Скандинавії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони українців стали біженцями в Європі. Європейський Союз виділяє кошти на їх підтримку, включаючи освіту, харчування, житло та побут.

Однак міграційна проблема загострилася на фоні війни між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС. У зв’язку з цим представники країн Євросоюзу досягли угоди щодо реформування міграційної політики.

Ця угода передбачає, що держави, які приймають велику кількість мігрантів із Середземномор’я, зокрема Італія, можуть прискорити процедури надання притулку та звертатися за оперативною допомогою до інших країн ЄС, включаючи фінансову підтримку та переселення.

Польща та Угорщина, які виступають проти прийому мігрантів з Близького Сходу та Африки, проголосували “проти” угоди, тоді як Австрія, Чехія та Словаччина утрималися. Рішення було ухвалене більшістю голосів.

У жовтні 2024 року Італія вперше відправила човен з мігрантами до Албанії, які незаконно перетнули кордон. Там їм нададуть допомогу в отриманні легальних документів або ж депортують.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт у червні 2025 року повідомив, що країна звернеться до Європейського суду ООН з проханням винести рішення щодо законності повернення мігрантів на кордоні.