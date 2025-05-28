Трагедія на острові Кануан: знайдено човен з останками 11 людей

Про це Reuters з посиланням на поліцію Сент-Вінсента і Гренадин

На острові Кануан, розташованому в Карибському морі, правоохоронці виявили човен, що прибився до берега, з останками щонайменше 11 людей. Цю інформацію підтвердила поліція Сент-Вінсента і Гренадин, повідомляє Reuters.

Човен, довжина якого становить приблизно 14 метрів, був помічений вранці в понеділок у затоці Літтл-Бей, на південному узбережжі острова Кануан.

Під час огляду на борту виявили останки 11 осіб, а також декілька паспортів. Поліцейський представник Джуніор Сіммонс зазначив, що останки перебували у пізній стадії розкладу, а паспорти, ймовірно, належать громадянам Республіки Малі.

Знайдені останки були перевезені на головний острів Сент-Вінсент для проведення судово-медичних експертиз. В даний час триває розслідування обставин цієї трагедії.

Цей інцидент не є поодиноким. На початку року в сусідній країні Сент-Кітс і Невіс також було виявлено човен з тілами 19 людей, які, ймовірно, тривалий час дрейфували в морі. Серед них могли бути мігранти з Малі.