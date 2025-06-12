Дональд Трамп про авіакатастрофу Boeing 787 в Індії: одна людина вижила

Щонайменше 50 студентів медичного коледжу Ахмадабада госпіталізували після падіння пасажирського літака на студмістечко, двоє — у критичному стані, інформує ВВС.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп охарактеризував авіакатастрофу літака Boeing 787 в Індії як “одну з найгірших” у всій історії авіації. За даними правоохоронців, з 242 осіб на борту, включаючи пасажирів та членів екіпажу, вижила лише одна людина. Цю інформацію Трамп озвучив журналістам 12 червня.

Він також підкреслив, що США готові надати допомогу Індії у рятувальних операціях та розслідуванні причин катастрофи.

“Це була жахлива катастрофа. Схоже, більшість загинули. Можливо, у них є кілька тих, хто вижив, про що щойно чули. Але це була жахлива аварія. Ніхто не знає. Ніхто не має жодного уявлення, що це може бути.” – Дональд Трамп

Трамп також зазначив, що в США вже розпочали аналіз моменту падіння літака, і наразі вважається, що причиною інциденту могла стати відмова двигунів.

Деталі авіакатастрофи в Ахмедабаді

Літак Boeing 787, що вилетів з аеропорту Ахмедабада до Лондона 12 червня, не зміг набрати висоту і розбився неподалік житлових будинків медичного коледжу.

На борту літака перебували 242 особи: 169 індійців, 53 британці, сім португальців та один канадець. Серед загиблих виявився колишній двічі головний міністр штату Гуджарат Віджай Рупані.

Згодом стало відомо, що єдиним, хто вижив, став Рамеш Вішвашкумар, громадянин Великої Британії.

Після падіння літака щонайменше 50 студентів медичного коледжу Ахмедабада були госпіталізовані, двоє з них у критичному стані, повідомляє ВВС.

Згідно з інформацією поліції, внаслідок авіакатастрофи загинуло щонайменше 290 людей.