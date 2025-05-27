Богдан Кротевич нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня у 2025 році

Про це йдеться в указі президента України від 26 травня 2025 року.

Богдан Кротевич, підполковник Національної гвардії України та колишній начальник штабу бригади НГУ “Азов”, нещодавно отримав почесну державну нагороду – орден Богдана Хмельницького II ступеня. Цей указ президента України був підписаний 26 травня 2025 року.

Нагорода була вручена за його особисту мужність, проявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за відданість служінню українському народу.

Цікаво, що раніше, 11 квітня, Кротевич виявив, що його ім’я несподівано зникло з указу про нагородження. Він висловив припущення, що це могло бути наслідком його критики на адресу вищого військового керівництва.

Представники Національної гвардії України пояснили, що під час підготовки документів виникли технічні помилки, які призвели до цього непорозуміння. Зокрема, це стосувалося попереднього подання на нагородження Богдана Кротевича, який на той момент обіймав посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”.

Варто зазначити, що 26 лютого 2025 року Богдан Кротевич завершив свою службу та залишив посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”.