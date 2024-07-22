Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич подав у суд на Державне бюро розслідувань. Він заявляє, що Бюро не порушило справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Про це Кротевич повідомив у Telegram.

Він розповів, що 27 червня отримав відповідь від ДБР: у відомстві заявили, що лист про Содоля лише буде додано до вже існуючої справи, у якій “опосередковано” розглядаються дії командування оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” та “інших людей”.

“Це значить, що ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. Це фактично навмисна бездіяльність, а для себе їхній лист я переклав як “привіт, Богдан, на по*** на тебе і на закон України, живи з цим”, — пише Кротевич.

Також він зазначив, що ДБР не викликало його, як свідка, для дачі показів, хоча він і просив про це у своєму листі.

Кротевич повідомив: 4 липня разом із адвокатами подав скаргу на ДБР, аби суд змусив відомство внести дані до Єдиного реєстру та почати розслідування.

Натомість, пише військовий, суд призначив на розгляд суддю, котрий 10 липня мав іти у відпустку – це суперечить положенню про автоматизовану систему документообігу суду.

Через певний час адвокати домоглися нового авторозподілу, проте новий суддя призначив розгляд справ на 19 серпня, оскільки теж йде у відпустку 15 липня – це теж суперечить положенню, зауважує азовець.

“Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки ясно дали зрозуміти мені, що є вказівка зверху “не давати хід цій справі”, – стверджує начштабу “Азову”.

Також Кротевич зазначив, що у листі вказав на інших людей, окрім Содоля, — і якщо останнього звільнили з посади, то інших ні.

До того ж військовий повідомив про те, що “багато командирів бригад, різних відомств” вийшли до нього напряму та готові надати свої покази.

Він ще раз наголосив, що для надання показів якраз і необхідно, аби справу внесли до ЄРДР та викликали його на дачу свідчень — і зробити це має ДБР.

У тексті Кротевич пише про свої побоювання, що його можуть убити через позицію “корумповані жадібні до посад українці”. Про кого саме йдеться військовий не повідомляє.

Він закликав довести справу до кінця, заборонити УПЦ МП та повернути військовополонених азовців додому.