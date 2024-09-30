Київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань порушити справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, на якого скаржився начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії України Богдан Кротевич.

Про це повідомив сам Богдан Кротевич.

Суд скасував попереднє рішення Шевченківського районного суду Києва, який відхилив скаргу Кротевича на Державне бюро розслідувань (ДБР) через те, що воно не порушило справу проти генерала Юрія Содоля.

Згідно з новою ухвалою, ДБР має розпочати розслідування недбалого ставлення до військової служби (ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України) не пізніше ніж через добу після отримання рішення суду, оскільки це призвело до тяжких наслідків.

«Це великий крок вперед, але ще не перемога. […] Я дякую суддям Київського апеляційного суду — сьогодні ви приклад справедливості, якої дуже не вистачає. Ви заклали свій вагомий внесок у фундамент майбутнього нашої держави», — зазначив Кротевич.

Військовий також поділився, що готувався до ймовірної нової відмови суду. У своєму виступі під час засідання він наголосив на бажанні «побачити справедливість». Кротевич вказав на те, що тривають розслідування «майже по всіх командирах бригад», але «деяке військове керівництво відчуває безкарність за свої дії».

«Якщо не буде відповідальності — генералітет продовжить воювати людьми як пішаками, але ми не росіяни, ми не маємо права так робити. Те, що ми бачимо на передовій — виснаження, це результат попереднього керування бригадами як мʼясом. Це не повинно відбуватись знов», — вважає військовий.

Нагадаємо, що у червні Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо генерала Содоля.

Згодом видання Washington Post отримало скаргу Кротевича, в якій він звинувачував генерала в помилках під час оборони Маріуполя. У відповідь на суспільний резонанс президент України Володимир Зеленський вирішив замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

За інформацією ЗМІ, ДБР мало перевірити дії Содоля у справі про прорив кордону в Харківській області, де слідство оцінювало дії військового командування ОСУВ «Хортиця» під час оборонних операцій.

27 червня Кротевич отримав відповідь від ДБР, в якій йому повідомили, що його заява проти Содоля буде додана до справи про прорив окупантів через кордон на Харківщині.