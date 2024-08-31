Про це Богдана Ярова написала в себе на сторінці Facebook. Далі – її пряма мова:
Друзі.
Я занадто люблю свою країну.
Але я бачу, що завдяки своїм діям я роблю шкоду країні, і людям які в ній живуть.
Тому, єдине, що я можу ще зробити для своєї країни це емігрувати.
В мене достатньо активів, щоб продати і спробувати будувати життя в іншій країні.
Я мала 5 діб відпустки, 2 з яких я вже проридала.
Я маю 2 рецидива онкології за 3 роки, та ниркову недостатність в наслідок лікування.
Я маю дитину з особливими потребами, якому потрібно приділяти увагу.
Якщо я своїми діями приношу шкоду своїй країні і людям які в ній живуть, мені ліпше виїхати.
Щоб не нашкодити ще більше.
Я не закриваю коменти, але витримувати хейт вище моїх можливостей.
Дякую всім.
З любовʼю до моєї країни.
Фонд, волонтерство я подумаю кому передати.
Водночас, у Богдани Ярової виявилось багато доброзичливих прихильників, що підтримують її в коментарях та просять передумати йти на такий крок.
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