Дану Ярову, членкиню Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України та голову ГО «Мрія дітей України», було призначено радницею заступника Міністра оборони України на громадських засадах з січня 2024 року. Наразі Ярова збирається емігрувати закордон через проблеми зі здоровʼям та ненависть до неї в соціальних мережах.

Про це Богдана Ярова написала в себе на сторінці Facebook. Далі – її пряма мова:

Друзі.

Я занадто люблю свою країну.

Але я бачу, що завдяки своїм діям я роблю шкоду країні, і людям які в ній живуть.

Тому, єдине, що я можу ще зробити для своєї країни це емігрувати.

В мене достатньо активів, щоб продати і спробувати будувати життя в іншій країні.

Я мала 5 діб відпустки, 2 з яких я вже проридала.

Я маю 2 рецидива онкології за 3 роки, та ниркову недостатність в наслідок лікування.

Я маю дитину з особливими потребами, якому потрібно приділяти увагу.

Якщо я своїми діями приношу шкоду своїй країні і людям які в ній живуть, мені ліпше виїхати.

Щоб не нашкодити ще більше.

Я не закриваю коменти, але витримувати хейт вище моїх можливостей.

Дякую всім.

З любовʼю до моєї країни.

Фонд, волонтерство я подумаю кому передати.

Водночас, у Богдани Ярової виявилось багато доброзичливих прихильників, що підтримують її в коментарях та просять передумати йти на такий крок.