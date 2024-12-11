Українські укріплення зазнали серйозних атак із боку ворога західніше Відродження та південніше Новотроїцького. Унаслідок запеклих боїв були знищені дві українські позиції, ще одна - втрачена. Наразі тривають заходи із їхнього відновлення.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин в етері телемарафону.

“Водночас противник активно атакував наші укріплення західніше Відродження, південніше Новотроїцького. Внаслідок тривалих боєзіткнень дві позиції знищені, одна втрачена. Наразі проводяться заходи з відновлення позицій”, – заявив Волошин.

Протягом доби противник також намагався покращити свої тактичні позиції біля Новооленівки, Соснівки та в районі населених пунктів Вознесенка, Сонцівка і Гродівка. Штурмові дії не принесли результату, і російські війська відступили з втратами.

У районі Шевченка тривають бої: ворог намагається закріпитися та запустити диверсійно-розвідувальні групи.Волошин підкреслив, що стратегічна оборона спрямована на виснаження противника.

“Хочу наголосити, стратегічна оборонна операція, яка проводиться Силами оборони, передбачає максимальне вимотування ворога, знищення його ресурсу і, відповідно, збереження нашого особового складу”, – додав він.