Глава Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що важкі бої тривають навколо Макіївки та Невського.

Про це він повідомив в етері телеканалу “Еспресо”.

“Продовжуються дуже важкі бої на території, яку ми деокупували. Ворог лише за минулу добу атакував у трьох напрямах – це Греківка, Серебрянське лісництво і Білогорівка. Важкі бої тривають навколо Макіївки та Невського”, – зауважив Лисогор.

Він додав, що бойові дії точаться на території 12 населених пунктів області, деякі з яких перетворилися на суцільні руїни.

За його словами, українські військові продовжують відбивати атаки, оскільки російські війська посилили свої сили, намагаючись захопити Луганщину та здобути хоч якийсь успіх.