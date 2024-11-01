Про це він повідомив в етері телеканалу “Еспресо”.
“Продовжуються дуже важкі бої на території, яку ми деокупували. Ворог лише за минулу добу атакував у трьох напрямах – це Греківка, Серебрянське лісництво і Білогорівка. Важкі бої тривають навколо Макіївки та Невського”, – зауважив Лисогор.
Він додав, що бойові дії точаться на території 12 населених пунктів області, деякі з яких перетворилися на суцільні руїни.
За його словами, українські військові продовжують відбивати атаки, оскільки російські війська посилили свої сили, намагаючись захопити Луганщину та здобути хоч якийсь успіх.
- Ворог окупував Невське та просунувся у низці населених пунктів, — DeepState.
- Росія за два місяці захопила в 5,5 раза більше території України, ніж за весь 2023 рік, — аналітики.
- Ворог просунувся в Торецьку, там немає вже цілих районів, — ОТУ “Луганськ”.