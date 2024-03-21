Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС із закликом надати більше допомоги з протиповітряною обороною та боєприпасами. 21-22 березня проходить саміт ЄС за участю лідерів країн блоку.

Про це повідомляє Президент у своєму Telegram-каналі.

“Путінська система повинна програти в цій війні проти України. Бо це – війна Росії не тільки проти України, а й проти всіх нас, проти ваших країн також, проти всієї нашої Європи та європейського способу життя“, – сказав Зеленський.

Голова держави зазначив, що вся протиповітряна оборона, яку надають Україні, зокрема європейські країни, зберігає життя українських міст і сіл. Президент закликав допомогти захистити такі міста, як-от: Харків, Суми, Дніпро, Одесу, Херсон та інші, щоб Путін зазнав поразки в битві за українське небо.

“На жаль, наявних систем ППО не вистачає, щоб закрити від терору Росії всю нашу територію. І йдеться не про сотні систем, а про досяжну кількість, щоб захистити всю територію України. Ви всі знаєте, які кроки потрібно зробити“, – наголосив він.

Володимир Зеленський подякував за створення Фонду допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро і за підтримку ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для українських солдатів.

“Боєприпаси – теж життєво важливе питання. Показники використання артилерії на фронті нашими воїнами зараз є, на жаль, принизливими для Європи – у тому сенсі, що Європа може забезпечити більше, і це критично важливо довести зараз“, – висловився він.

Президент України також додав, що нині важливо не втрачати час, який необхідний для активізації оборонного виробництва, та зазначив, що Україна не може змиритися з тим, що тлом для російського терору є тиск на країну в торговельних питаннях.