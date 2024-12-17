Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко оприлюднив відеозвернення після допиту в Службі безпеки України.

Відео у TikTok.

У ньому він перепросив перед українцями за свої попередні заяви, які містили проросійські наративи, та назвав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.

“Я точно не хочу, щоб моя заява була використана Російською Федерацією та воєнним злочинцем Путіним для виправдання нападу на нашу країну. Якщо когось із українців, які воюють на фронті або працюють у тилу заради перемоги, образили мої слова — я хочу вибачитися”, – зазначив Бойко.

Політик підкреслив необхідність об’єднання українців для досягнення спільної мети – перемоги над зовнішнім ворогом. Він закликав усіх політиків країни працювати разом для зміцнення єдності та якнайшвидшої перемоги.

“Ми всі маємо бути об’єднані, націлені на перемогу над зовнішнім ворогом і відкласти всі внутрішні розбіжності”, – додав він.

Заява Бойка прозвучала після того, як раніше політик виступив із проросійськими тезами, що викликало значний суспільний резонанс. Зокрема, він висловлювався про так званих “радикалів” та “заборону рідної мови”. Через це СБУ запросила Бойка на допит, який відбувся 17 грудня.

Нагадаємо, Юрій Бойко є лідером групи, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, та обіймав високі державні посади за президентства Віктора Януковича.