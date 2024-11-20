У 2025 році бойові дії між Росією та Україною можуть припинитися через виснаження обох сторін, які, ймовірно, віддали б перевагу, щоб "конфлікт зійшов нанівець".

Про це пише The Economist.

У статті зазначається, що наслідки війни болісно відчуваються не тільки в Україні. Російська економіка переживає труднощі через західні санкції, дефіцит робочої сили та масову еміграцію. На початку листопада інфляція перевищила двозначні показники, відсоткові ставки досягли 21%, а 40% бюджету витрачається на військові потреби.

Як пише видання, наступного року Україна, ймовірно, стикнеться зі зростаючим тиском з метою вступу у ту чи іншу форму переговорів із Росією.

Зазначається, що у рамках можливої угоди країні доведеться погодитися на втрату частини території, хоча для забезпечення безпеки Україні можуть бути надані гарантії, ідеальним варіантом яких є повне членство в НАТО.

Однак, з огляду на потенційний прихід Дональда Трампа до влади, це питання може відкластися на довгі роки, або ж Україні будуть запропоновані альтернативні гарантії безпеки.