Про це пише The Economist.
У статті зазначається, що наслідки війни болісно відчуваються не тільки в Україні. Російська економіка переживає труднощі через західні санкції, дефіцит робочої сили та масову еміграцію. На початку листопада інфляція перевищила двозначні показники, відсоткові ставки досягли 21%, а 40% бюджету витрачається на військові потреби.
Як пише видання, наступного року Україна, ймовірно, стикнеться зі зростаючим тиском з метою вступу у ту чи іншу форму переговорів із Росією.
Зазначається, що у рамках можливої угоди країні доведеться погодитися на втрату частини території, хоча для забезпечення безпеки Україні можуть бути надані гарантії, ідеальним варіантом яких є повне членство в НАТО.
Однак, з огляду на потенційний прихід Дональда Трампа до влади, це питання може відкластися на довгі роки, або ж Україні будуть запропоновані альтернативні гарантії безпеки.
“З поверненням Трампа до влади Україна, ймовірно, не приєднається до НАТО протягом багатьох років, якщо взагалі приєднається; але вона все одно може отримати певні гарантії безпеки. У будь-якому разі, принаймні зараз здається дуже ймовірним, що обговорення розпочнуться у 2025 році, і коли це станеться, бойові дії можуть різко вщухнути навіть до припинення вогню. Саме це і сталося у 2014 році (хоча це припинення вогню ніколи повністю не дотримувалося). Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Недосконалий, так, але набагато кращий, ніж те, як справи зараз”, – йдеться у статті.
- Глава естонського МЗС назвав дзвінок Шольца до Путіна “стратегічною помилкою”
- Більше 20% українців вважають, що Україну ніколи не приймуть у НАТО, — опитування
- Понад 80% українців підтримують вступ до ЄС і НАТО — опитування