Про це повідомляє агентство Yonhap.
Розвідка Південної Кореї пояснює високу кількість жертв серед північнокорейських солдатів їхнім “нерозумінням сучасної війни”, зокрема “марною” стріляниною по безпілотниках з великої відстані.
Також повідомляється, що Північна Корея вимагає від своїх солдатів вчиняти самогубства, аби уникнути потрапляння в полон до українських військових.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський опублікував перше відео допиту військових з КНДР, яких взяли в полон на Курщині, та заявив, що Україна готова повертати їх на батьківщину в рамках обміну на українських полонених у Росії.
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