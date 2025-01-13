Щонайменше 300 північнокорейських військових, які воюють на боці Росії проти України, загинули. Ще близько 2 700 отримали поранення. Ці дані на закритому засіданні парламентського комітету з розвідки оприлюднила Національна розвідувальна служба Південної Кореї.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Розвідка Південної Кореї пояснює високу кількість жертв серед північнокорейських солдатів їхнім “нерозумінням сучасної війни”, зокрема “марною” стріляниною по безпілотниках з великої відстані.

Також повідомляється, що Північна Корея вимагає від своїх солдатів вчиняти самогубства, аби уникнути потрапляння в полон до українських військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський опублікував перше відео допиту військових з КНДР, яких взяли в полон на Курщині, та заявив, що Україна готова повертати їх на батьківщину в рамках обміну на українських полонених у Росії.